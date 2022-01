Cadavere di un uomo trovato da una donna mentre accompagna il figlio a scuola a Giugliano Il corpo di un uomo di 37 anni trovato da una donna in un vicolo di Giugliano in Campania, nel Napoletano. Indaga la polizia, nessuna ipotesi esclusa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il corpo privo di vita di un uomo è stato ritrovato questa mattina a Giugliano in Campania: era in strada, in una traversa di via Mattia Coppola, il Vico Pinto che vi fa angolo. Il cadavere dell'uomo è stato notato da una donna che in quel momento stava accompagnando il figlio a scuola. Non è chiaro se l'uomo fosse già morto al momento del ritrovamento o se sia spirato immediatamente dopo: sul posto è giunta la polizia e due ambulanze, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Gli agenti stanno cercando di ascoltare le testimonianze di chi stamane era in strada: c'è chi avrebbe visto l'uomo ansimante per terra, e se i riscontri daranno conferma vorrebbe dire che dunque l'uomo fosse ancora vivo quando è stato trovato in strada.

Si tratta di un cittadino di origine ghanese di 37 anni: sul corpo, gli esami esterni sembrerebbero non mostrare segni di violenza. Nessuna ipotesi è comunque esclusa: dal semplice malore a responsabilità di terzi. Nelle prossime ore verrà nominato un perito che procederà all'autopsia, il cui compito sarà quello di capire le cause del decesso dell'uomo. La polizia sta effettuando anche i rilievi sul posto: ci sarebbero tracce di sangue trovate vicino al capo, forse fuoriuscite dalla bocca. Ma gli inquirenti non si sbottonano in maniera ufficiale, e dunque maggiore chiarezza la si potrà avere solo nelle prossime ore, quando il corpo dell'uomo sarà sottoposto ad autopsia ed il medico legale potrà dissipare i dubbi sulla sua morte. Si cercano intanto riscontri anche nelle testimonianze dei presenti, anche se nessuno avrebbe visto l'uomo in strada prima della donna che ne ha scoperto il corpo riverso per terra.