Butta un rifiuto in strada: sgridato da una passante, lo raccoglie e lo butta nel bidone Un motociclista fermo al semaforo ha buttato un pacchetto di sigarette (vuoto) in strada: una donna è scesa dall’auto e glielo ha fatto raccogliere. E lui lo butta nell’apposito contenitore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un motociclista che butta un pacchetto (vuoto) di sigarette in strada: una automobilista che scende e glielo fa raccogliere, con lui che a quel punto fa altri 50 metri e la butta nell'immondizia. Il tutto ripreso dalla dashcam dell'auto alle sue spalle, dalla quale era scesa la donna che gli ha fatto notare il gesto incivile. La vicenda è accaduta a Napoli, in via Gaetano Manfredi (intitolata ad un noto avvocato dell'Ottocento, solo omonimo dell'attuale sindaco di Napoli, ndr) Il video, ricevuto da un cittadino e pubblicato da Carlo Restaino, Consigliere della III Municipalità di Napoli, ha fatto subito il giro della Rete. Nelle immagini si vede l'uomo che, in attesa del semaforo verde, butta un pacchetto di sigarette vuoto in strada.

Dall'auto dietro però scende una donna, che glielo fa raccogliere: l'uomo, sorpreso evidentemente dalla reazione della donna, lo riprende e, poco dopo, fatti 50 metri lo butta nel contenitore della carta. Insomma, una "sgridata" che sembra aver sortito l'effetto, con l'uomo in moto che così ha rimediato al suo stesso gesto di inciviltà in poco tempo e grazie alla reazione della donna. Così l'autore del video inviato al consigliere municipale:

Un solito incivile pensa bene di sfruttare il tempo morto davanti al semaforo rosso per accendersi l'ultima sigaretta e chiaramente, la scatola vuota va lanciata per strada. Io e mia moglie vediamo tutto, mia moglie scende, raccoglie la scatola di sigarette e gliela riconsegna, raccomandandogli di buttarla al prossimo cestino.

Lo sfortunato incivile incassa il colpo, spiazzato per la gentilezza dell'invito. Ripartiamo, come vedi entrambi svoltiamo a destra, lo notiamo accostare: i bidoni della spazzatura stavano a 50 metri e davvero ha gettato il rifiuto (mi pare nel bidone della carta).

La dashcam della nostra auto ha ripreso tutto ed ecco il video.

A volte Napoli, è una carta sporca ma qualcuno se ne importa.

In Rete, in molti si sono complimentati con la donna per il gesto, sottolineando che appunto grazie ad esso lo stesso "incivile" ha subito rimediato al suo gesto nel migliore dei modi, evitando così di sporcare la strada con un rifiuto.