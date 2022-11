Busta con proiettile al consigliere regionale Carmela Rescigno: individuato chi l’ha spedita Si tratta di un uomo di 67 anni, indagato per minaccia grave: l’uomo, lo scorso 25 ottobre, avrebbe spedito la busta contenente il proiettile al consigliere regionale.

A cura di Valerio Papadia

Carmela Rescigno (Lega)

È stato individuato colui che, lo scorso 25 ottobre, avrebbe spedito una busta contenente un proiettile a Carmela Rescigno, consigliere regionale della Lega in Campania: si tratta di un uomo di 67 anni di Castello di Cisterna, nella provincia di Napoli, ora indagato per minaccia grave della Procura della Repubblica di Nola. I carabinieri di Nola, su disposizione dei magistrati, hanno eseguito un decreto di perquisizione e di sequestro nei confronti del 67enne.

Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Nola, hanno consentito di accertate che, lo scorso 25 ottobre, appunto, il 67enne ha spedito una busta gialla contenente un proiettile calibro 9 presso l'abitazione di Carmela Rescigno, a Camposano, nella provincia partenopea. Le indagini dei militari dell'Arma sono tuttora in corso per delineare tutti i contorni della vicenda e capire le motivazioni del gesto.

Il commento del consigliere regionale Carmela Rescigno

Dopo aver ricevuto la busta contenente il proiettile, il consigliere regionale Carmela Rescigno dichiarò: "Questo gesto non fermerà la mia attività. Andrò avanti con il mio lavoro, più determinata che mai. Ringrazio Matteo Salvini, la Lega e tutti coloro che mi hanno espresso la propria solidarietà". Carmela Rescigno, dopo aver trovato la busta fuori la sua abitazione, si è recata dai carabinieri per denunciare l'accaduto; dopo qualche settimana di indagini, come detto, il responsabile è stato individuato.

