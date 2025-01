video suggerito

Bus si rompe e si ferma a piazza Mazzini, il traffico impazzisce al centro di Napoli Bus C16 rotto a piazza Mazzini, caos traffico nel centro di Napoli. Arriva la Polizia Locale. Istituito senso alternato. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Si guasta un bus Anm all'incrocio tra piazza Mazzini ed il Corso Vittorio Emanuele di Napoli. Il traffico impazzisce in piena ora di punta, con lunghissime code di auto nel centro storico: da via Salvator Rosa fino al Museo Archeologico Nazionale. Il pullman, a quanto apprende Fanpage.it, in servizio sulla linea circolare C16, si è rotto attorno alle ore 14,00 di oggi, giovedì 23 gennaio 2025.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, che hanno avviato le operazioni per regolare il traffico. Disposto, quindi, il senso alternato dei veicoli, regolato dagli agenti, con altri bus incolonnati costretti a fare lo slalom sulla corsia opposta di transito. La circolazione risulta molto rallentata tra la via Cesarea e via Salvator Rosa, in prossimità di piazza Mazzini.