Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, un commissario alla Ctp: l’azienda provinciale dei bus verso l’amministrazione straordinaria La decisione del Tribunale sul concordato preventivo il 12 gennaio. I lavoratori scrivono al sindaco Manfredi: “Salvi l’azienda”

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Ctp, l'azienda dei bus della provincia di Napoli verso l'amministrazione straordinaria, con un commissario nominato dal Ministero dei Trasporti, per non fallire. Questa una delle possibili soluzioni se il Tribunale fallimentare il 12 gennaio prossimo non dovesse accettare il concordato prefallimentare presentato dall'azienda con il piano di risanamento che prevede il fitto del ramo d'azienda ad un'altra società dei trasporti. I lavoratori sono preoccupati. Il servizio di trasporto pubblico di Ctp è fermo dal 20 dicembre. I circa 500 dipendenti non hanno ricevuto lo stipendio il mese scorso. Ieri, al vertice in Prefettura, la proprietà non si è espressa. Da qui, una lettera firmata dai lavoratori e indirizzata al sindaco metropolitano Gaetano Manfredi per chiedere un suo intervento risolutivo, in vista dell'appuntamento della prossima settimana.

L'ipotesi del ramo d'azienda ad Anm

Ferma al palo, intanto, l'ipotesi di cessione del ramo d'azienda, per la quale si era resa disponibile l'Anm, la società dei trasporti del Comune di Napoli. La Città Metropolitana di Napoli, infatti, ha inviato una nota sia a Ctp che ad Anm, nella quale ha espresso la sua volontà di non rinnovare il patto integrativo per l'esercizio pubblico nella provincia di Napoli a 3,78 euro a km, rispetto ai 2,60 euro a km pagati dalla Regione. Un patto che finora era stato rinnovato tacitamente ogni anno. Da qui, le difficoltà, perché a queste condizioni l'Anm potrebbe non acquisire il ramo d'azienda di Ctp per i prossimi 5 anni come previsto dal piano di salvataggio del concordato preventivo.

La lettera dei lavoratori a Manfredi

Nella lettera i lavoratori della Ctp si rivolgono al sindaco Gaetano Manfredi:

Leggi anche A Fuorigrotta violento incidente stradale in via Terracina, coinvolto un motorino

“Siamo alcuni dei numeri di matricola (attualmente circa 500 unità) del Libro Unico del Lavoro di CTP – scrivono – Purtroppo questo siamo diventati negli ultimi 10 anni della nostra storia, una storia lunga 140 anni e alla quale si sta per mettere la parola fine. Ci rivolgiamo a Lei come al buon pater familias chiedendole di farci sentire non più matricole, spesso dimenticate, mortificate e rese prive di valore, un po’ come uno zero dopo la virgola, ma di ridarci la dignità di lavoratori di un’azienda dalla grande storia che ha il know how, il patrimonio immobiliare ed il capitale umano competente per offrire, anche in un contesto che potrebbe vederci affiancati ad altri grandi operatori pubblici, un servizio di trasporto pubblico ai cittadini dell’area metropolitana con serietà ed affidabilità. Lei solo ha la facoltà di spostare quella virgola, di cambiare finalmente il corso degli eventi, non mettendo un punto ma salvaguardando quanto di buono esiste. Le chiediamo un atto di orgoglio non soltanto per i lavoratori di CTP ma soprattutto per i cittadini dell’area metropolitana di Napoli, che per essere davvero vivibile, merita un adeguato servizio di trasporto pubblico. Proprio quell’area metropolitana di Napoli di cui tanto si parla negli ultimi mesi (e ahinoi tanto poco si è fatto in termini di sostegno al trasporto pubblico locale) come opportunità di sviluppo in una logica di sistema e di area vasta fortemente connessi alla città di Napoli. Lei può riscattare finalmente l’area metropolitana di Napoli e noi “lavoratori della CTP” siamo ancora qui, instancabilmente pronti ad affrontare a testa alta qualsiasi ulteriore sfida che ci dia dignità e futuro, ma con la certezza che con Lei al nostro fianco potremmo sicuramente essere vincitori.

Quindi, il ricordo delle origini della Ctp fino agli ultimi anni di crisi: