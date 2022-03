Buoni Spesa Covid a Napoli anche a Pasqua 2022, dove spenderli fino al 15 aprile I bonus spesa Covid a Napoli fino a 300 euro potranno essere spesi fino al 15 aprile 2022, in tempo per i pranzi di Pasqua e Lunedì in Albis. Lista dei negozi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I buoni spesa Covid a Napoli fino a 300 euro potranno essere spesi fino a Pasqua 2022, che quest'anno cade il 17 aprile prossimo. Il Comune di Napoli, infatti, ha deciso di prorogare al 15 aprile 2022 il termine della spendibilità del bonus che sarebbe scaduto il 28 febbraio scorso, perché ci sono stati molti ricorsi da esaminare e controllare, per cui il termine del 28 febbraio è apparso restrittivo per le famiglie beneficiarie. I bonus sono riservati alle persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale della pandemia del Coronavirus, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (covid-19).

Dove spendere i bonus spesa

Il Comune ha approvato l'elenco dei negozi e dei supermercati dove spendere i buoni covid il 9 dicembre scorso. Ci si potrà recare quindi presso gli stessi esercizi commerciali anche per acquistare i prodotti per i pranzi di Pasqua e Pasquetta, Lunedì in Albis. Ha diritto al bonus chi ancora non l'ha utilizzato entro il termine previsto inizialmente il 28 febbraio scorso. I bonus hanno un importo variabile che può andare da 150 euro a 300 euro, a seconda dei componenti del nucleo familiare. Un aiuto non di poco conto per le famiglie già alle prese col caro-vita per gli aumenti di bollette, consumi energetici e i rincari di pane e carburanti.

Di seguito l'elenco dei negozi convenzionati con il Comune di Napoli dove sarà possibile spendere i buoni. La lista potrebbe essere implementata con altri negozi nei prossimi giorni:

Leggi anche Aumentano i contagi ma calano le restrizioni: il Lazio passa in zona bianca dal 21 marzo

Il Bonus può essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, compresi quelli in promozione, e precisamente:

Prodotti Alimentari di base non elaborati;

Salute e cura della persona ad esclusione di quelli di bellezza

Pulizia e cura della casa

Prodotti per la cura di bambini e neonati

Cosa non si può comprare