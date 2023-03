Buco da 100mila euro nei conti del teatro Gesualdo di Avellino: l’ex capo biglietteria condannata Condannata a 2 anni e 8 mesi con pena sospesa l’allora responsabile della biglietteria del Teatro Gesualdo di Avellino nell’inchiesta sul “buco” nei conti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Condannata a 2 anni e 8 mesi di reclusione con pena sospesa, l'ex responsabile della biglietteria del teatro Carlo Gesualdo di Avellino: ma i legali fanno già sapere che presenteranno ricorso in Appello. Si tratta dell'unica andata a processo dei 9 indagati dello scorso anno: per gli altri 8 era scattato il non luogo a procedere, tra cui l'allora presidente del teatro e oggi consigliere comunale di Avellino, Luca Cipriano.

Le indagini: “buco” da 109mila euro nei conti del teatro

La donna, difesa dall'avvocato Gerardo Di Martino, era stata coinvolta nelle indagini sulla gestione del teatro del capoluogo irpino nel triennio che va dal 2013 al 2016: indagini che iniziarono dopo la denuncia dell'allora sindaco di Avellino Paolo Foti. Dalle casse del teatro sarebbero infatti “spariti” 109mila euro. I nove indagati erano accusati, a vario titolo, di peculato, abuso d’ufficio e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale. Per nove di loro, come detto, era scattato il non luogo a procedere il 20 maggio del 2022: l'unica che invece era finita alla sbarra è l'allora responsabile della biglietteria, per la quale il pubblico ministero Teresa Venezia aveva chiesto 4 anni di reclusione nella requisitoria finale.

La donna farà immediato ricorso in Appello

“Continuo a ritenere”, ha spiegato l'avvocato Di Martino, “non si sia messa in tasca un euro dell'incasso e che il processo ne abbia fornito ampia prova, anzi ci abbia rimesso. D'altronde i controllori sono stati già prosciolti da altro giudice. Per fortuna in Italia”, ha aggiunto Di Martino, spiegando che ci sarà immediato ricorso in Appello, “è prevista la possibilità di correggere l'eventuale errore mediante i gradi successivi”.