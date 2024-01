Buche stradali di 2 metri davanti alla sede dell’Asl di Napoli, “danni ad ambulanze e mezzi veterinari” Via Comunale del Principe, dove si trova la sede dell’Asl di Napoli, è fortemente dissestata. A causa del maltempo e degli allagamenti le voragini provocano danni ai mezzi di soccorso e privati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Buche stradali di 2 metri di lunghezza in via Comunale del Principe, strada che collega Chiaiano al Rione Alto, molto frequentata per la presenza della metro Linea 1 e della sede dell'Asl Napoli 1 Centro del Frullone. L'arteria stradale, sempre molto trafficata, è completamente dissestata, con voragini che arrivano anche ad oltre 2 metri di lunghezza, proprio al centro del manto stradale e che in occasione del maltempo si allagano a causa delle forti piogge, provocando danni alle ambulanze e ad altri mezzi in transito dell'Asl. Nella sede del Frullone c'è anche l'ambulatorio veterinario pubblico. Un problema che sta creando non poche difficoltà ai dipendenti dell'azienda sanitaria locale.

"Quella strada va rifatta subito"

La strada, peraltro, purtroppo, oltre ad essere fortemente dissestata, è anche ricettacolo di rifiuti. Lungo i margini della carreggiata sono presenti mini-discariche abusive di immondizia. Cosa che rende ancora più difficile il transito, quando piove, a causa degli allagamenti che trascinano i rifiuti al centro della strada. Negli scorsi giorni, il Municipio ha disposto un intervento di pulizia straordinaria, condotto da Asìa Napoli, lungo via comunale del Principe, con interruzione della circolazione, ad eccezione di residenti e mezzi di soccorso. Da qui, la richiesta di intervento urgente arrivata in Comune. Il presidente della Commissione Infrastrutture, Nino Simeone, ha chiesto all'amministrazione "l'urgente rifacimento del manto stradale in via Comunale del Principe":

Sono pervenute allo scrivente alcune segnalazioni, da parte di cittadini, in merito alle pessime condizioni del manto stradale in via Comunale del Principe, in particolare all’altezza civico n. 13/A, presso l’ingresso della Direzione Generale della ASL Napoli 1. Come si evince anche dall’immagine allegata, la superficie stradale risulta dissestata, con profonde buche che, in caso di pioggia, diventano dei veri pantani, dunque poco visibili ed estremamente pericolosi per la circolazione veicolare. Inoltre sulla pavimentazione stradale sono presenti frammenti di asfalto e di pietrisco. Si chiede, pertanto, di provvedere con urgenza ad un intervento manutentivo presso il tratto stradale in oggetto, al fine di prevenire pericoli per la pubblica incolumità.