Brumotti di Striscia la Notizia torna al Parco Verde di Caivano durante un blitz dei carabinieri Vittorio Brumotti torna nel Parco Verde di Caivano durante un blitz antidroga dei carabinieri: nel 2018, il suo arrivo venne interrotto da un’aggressione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Vittorio Brumotti torna al Parco Verde di Caivano: l'inviato di Striscia la Notizia ha documentato infatti un blitz dei reparti speciali dei carabinieri in zona, tristemente nota per essere considerata una delle piazze di spaccio più grandi d'Europa, nonché uno dei luoghi più inaccessibili d'Italia. Il servizio andrà in onda nella puntata di Striscia la Notizia di questa sera, alle 20.35 su Canale 5.

Il servizio in onda questa sera

"È la piazza di spaccio più grande d’Europa, una roccaforte in cui sono attivi diversi clan camorristici che smerciano ogni tipo di droga", ha spiegato Vittorio Brumotti, che ha seguito passo dopo passo l'operazione dei reparti speciali dei Carabinieri, che hanno messo fuori uso anche la rete di telecamere utilizzate dagli spacciatori per tenere sotto controllo la zona. Durante il blitz dei militari dell'Arma, alcuni di questi spacciatori tenteranno anche la fuga, provando anche a liberarsi della droga che fino a poco prima stavano vendendo. Nel corso dell'operazione, i Carabinieri sono riusciti a recuperare anche cocaina, bilancini e una pistola, tutte cose buttate via durante la fuga degli spacciatori.

L'aggressione del 2018

Non è la prima volta che Brumotti entra nel Parco Verde di Caivano: nel gennaio 2018, lui e la troupe vennero accerchiati da diverse persone tra cui un bambino, che li minacciarono di morto. Bastoni e sedie vennero tirati contro l'automobile e solo l'intervento dei carabinieri evitò il peggio. Dalle finestre, intanto, volarono insulti e minacce di morte verso Vittorio Brumotti e i suoi collaboratori, che erano andati nel Parco Verde per documentare lo spaccio di droga.