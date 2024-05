video suggerito

Bradisismo Campi Flegrei, sfollati negli hotel per 3 giorni. Sgomberati 17 palazzi Sono 17 i palazzi sgomberati ai Campi Flegrei dopo il terremoto di magnitudo 4.4. L’ipotesi è di ospitarli per 3 giorni negli hotel. Alle 14,30 il punto della situazione in conferenza a Pozzuoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Sono saliti a 17 i palazzi sgomberati nella zona dei Campi Flegrei per lo sciame sismico del 20 e 21 maggio, con il terremoto di magnitudo 4.4, la più forte degli ultimi 40 anni. Ma il numero potrebbe aumentare nelle prossime ore. Gli edifici sono stati dichiarati inagibili dai tecnici della protezione civile e dai vigili del fuoco, in attesa di ulteriori controlli. Oltre 40 le famiglie sgomberate. L'ipotesi al vaglio al momento, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è che gli sfollati possano essere ospitati in albergo per i prossimi 3 giorni, a spese del Comune di Pozzuoli. In queste ore si stanno verificando gli elenchi degli hotel convenzionati con l'amministrazione e la disponibilità di camere.

Si tratta solo di un'ipotesi, al momento, è bene precisare. Il punto della situazione, infatti, sarà fatto in una conferenza stampa con il sindaco Luigi Manzoni, convocata per le 14,30 nella sede del Comune. Si farà il punto anche sulle verifiche strutturali eseguite sulle scuole.

Il piano del bradisismo prevede l'evacuazione, ma non i gemellaggi

Il sindaco di Pozzuoli questa mattina ha partecipato al vertice in Prefettura a Napoli. Nella tarda mattinata sono previsti ulteriori incontri istituzionali a distanza, ai quali potrebbero prendere parte anche i vertici nazionali della Protezione Civile. Il piano per il bradisismo non prevede al momento gemellaggi per l'evacuazione della zona ristretta. Questi ultimi sono previsto solo nell’ambito della pianificazione rischio vulcanico. In caso di evacuazione per il bradisismo, quindi, si utilizzeranno le tendopoli di Protezione Civile solo nell'immediato, gli hotel oppure si potrà ricorrere ai gemellaggi già previsti per il rischio eruzione.