Botti di Capodanno, fabbrica abusiva e garage zeppo di fuochi artigianali nel Casertano Durante i controlli per i fuochi d’artificio illegali la Guardia di Finanza di Caserta ha individuato una fabbrica abusiva e un garage trasformato in deposito.

A cura di Nico Falco

Ammonta a circa due tonnellate il totale dei fuochi d'artificio artigianali, o detenuti illegalmente, sequestrati dalla Guardia di Finanza di Caserta nel piano di controlli predisposto per la notte di Capodanno; durante le operazioni sono state denunciate cinque persone e una sesta, sorpresa a confezionare botti, è stata arrestata in flagranza di reato. Tra gli interventi di maggiore rilievo, quelli che hanno portato alla scoperta di una fabbrica abusiva e al rinvenimento di quasi una tonnellata di fuochi d'artificio in un garage condominiale.

A Villa Literno scoperta fabbrica di botti illegali, un arresto

Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta, in una operazione condotta coi carabinieri del Comando Provinciale, hanno individuato una fabbrica di fuochi d'artificio clandestina a Villa Literno. Nell'opificio, completo di macchinari e attrezzature, i militari hanno rinvenuto circa una tonnellata di materiale pirotecnico, finito sotto sequestro insieme all'intera area. Nel corso del controllo è stato arrestato un uomo, individuato come il responsabile della produzione dei botti, e altre due persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Napoli Nord per illecita fabbricazione e detenzione di materiale esplodente.

A Bellona un garage condominiale pieno di botti

A Bellona, piccolo centro del Casertano, i finanziari hanno scovato un garage condominiale trasformato in un deposito di botti. Lì dentro erano stipati, a pochi metri dalle abitazioni, 25mila artifici pirotecnici, in gran parte artigianali, per un peso complessivo di circa 890 chili. Sotto chiave, destinati alla distruzione, petardi, bengala, razzi e fontane luminose in batteria, che erano conservati senza alcuna precauzione e costituivano un grave pericolo per l'incolumità dei residenti dello stabile. Il responsabile è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per illecita detenzione e trasporto di materiale esplosivo.