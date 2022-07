Borseggiatore arrestato nel Comune di Napoli, aveva appena derubato una dipendente Un 63enne è stato arrestato a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli: bloccato dalla Polizia Locale, aveva rubato il portafogli di una dipendente.

A cura di Nico Falco

Con una buona parlantina, e un po' di fortuna, era riuscito a confondersi tra i dipendenti e ad entrare a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli. E, una volta dentro, si era messo all'opera: in poco tempo aveva rubato il portafogli di una dipendente. Mentre si aggirava tra i corridoi, forse per guadagnare l'uscita o magari alla ricerca di un'altra vittima, si è imbattuto però nella Polizia Municipale e sono così scattate le manette: agli arresti un 63enne napoletano, pregiudicato, che è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del processo.

R. S., gravato da numerosi precedenti di polizia, è stato bloccato questa mattina, 25 luglio, dagli agenti dell'Unità Operativa San Giacomo, arrestato in flagranza di reato. L'uomo era stato notato da alcuni dipendenti comunali che lo avevano visto aggirarsi tra i corridoi e gli uffici e avevano allertato la Polizia Locale; nessuno sapeva chi fosse e cosa stesse cercando e il modo in cui si muoveva aveva fatto nascere dei sospetti. Alle domande dei poliziotti, non è stato in grado di fornire risposte esaurienti sul motivo per cui si trovasse nella sede del Comune e come fosse entrato, visto che gli ingressi sono controllati e, naturalmente, non è possibile accedere senza autorizzazione.

E alla fine, messo alle strette, il 63enne ha confessato di avere commesso il furto e ha restituito il portafogli, con l'intero contenuto, che aveva sfilato poco prima dalla borsa di una dipendente lasciata per qualche minuto incustodita. È stato informato il magistrato di turno, che ha disposto l'arresto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.