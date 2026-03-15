Bonus spesa Pasqua 2026, voucher alle famiglie per comprare gli alimenti nella città del Napoletano

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Arriva il buono per fare la spesa per Pasqua 2026 al Comune di Bacoli, in provincia di Napoli. Ci saranno dei voucher dedicati alle famiglie in difficoltà per comprare gli alimenti per il periodo delle feste della Settimana Santa, che quest'anno arriverà il 5 aprile. Si potranno così comprare tutti i prodotti della cucina tipica napoletana dalle uova e dai coniglietti di cioccolata, alle preparazioni dei tradizionali tortani e casatielli e della zuppa di cozze. Ad annunciare l'istituzione del bonus per il 2026 è il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione: "Partiamo subito! Abbiamo deciso di utilizzare 20mila euro dal bilancio del Comune di Bacoli per aiutare le famiglie più bisognose a vivere una Pasqua più serena. È una misura giusta. È un aiuto concreto. Così potranno acquistare alimenti e quanto necessario per fare la spesa con maggiore serenità.A beneficio soprattutto dei bambini".

I voucher del Comune di Bacoli per la spesa a Pasqua

A spiegare come funzionerà il nuovo bonus è lo stesso prima cittadino, che precisa: "Sono voucher comunali che finanziamo con felicità, e che saranno distribuiti ai cittadini attraverso un avviso che pubblicheremo nei prossimi giorni.Ci muoviamo in anticipo, affinché chiunque abbia bisogno sia aiutato concretamente dal comune. Ringrazio l’assessora Cinzia Massa e l’assessore Gianni Merone per questa importante azione di civiltà e solidarietà. Ringrazio tutta l’amministrazione. Perché non esiste sviluppo e futuro se non si tende la mano a chi chiede aiuto.Nessuno deve restare indietro. Un passo alla volta". Al momento, quindi, non si sa ancora quale sarà l'importo del bonus. Ma, è probabile, analogamente a quanto avvenuto in altre occasioni, che ci sarà una lista di negozi convenzionati presso i quali si potrà spendere il buono e fare la spesa.