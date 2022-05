Bonus Cultura 18App, finti acquisti, poi intascavano i soldi: truffa da 1,5 milioni di euro Nei guai sono finiti il titolare di un negozio di computer di Napoli e sua moglie, accusati di associazione per delinquere e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

A cura di Valerio Papadia

Utilizzavano il Bonus Cultura 18App per finti acquisti, ma intascavano i soldi del sussidio pubblico: a Napoli, il titolare di un negozio di computer e sua moglie hanno sottratto circa 1 milione e mezzo di euro all'Erario; nei loro confronti, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dalla Procura partenopea per i delitti di associazione per delinquere e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Le indagini sono cominciate dopo una segnalazione del Ministero della Cultura e hanno permesso agli uomini della Guardia di Finanza di scoprire che marito e moglie, all'interno del loro negozio, validavano sulla piattaforma dedicata i buoni del Bonus Cultura 18App, del valore di 500 euro ciascuno, giustificandoli con l'acquisto di beni in realtà mai avvenuto; i due emettevano fattura e richiedevano così il rimborso dell'intero importo al Ministero della Cultura.

I due hanno ottenuto il rimborso di oltre 3.300 voucher

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbero oltre 3.300 i voucher del Bonus Cultura 18App – intestati a beneficiari residenti su tutto il territorio nazionale – per il quale i due coniugi sono riusciti ad ottenere il rimborso dal Ministero, per un totale che ammonta intorno al milione e mezzo di euro. Per questo, contestualmente, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno anche effettuato, come disposto sempre dall'Autorità Giudiziaria, il sequestro di beni mobili e immobili di pertinenza degli indagati per un valore pari all'importo della truffa messa a segno dai due.