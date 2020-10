Partiti i pagamenti del Bonus affitti Covid-19 fino a 750 euro al Comune di Napoli, finanziati dalla Regione Campania. Bonifici per 3.773 beneficiari, su 4.054 aventi diritto, secondo l'ultima modifica della graduatoria rivista il 29 luglio scorso. Mentre restano in sospeso 281 pratiche sulle quali Palazzo San Giacomo sta conducendo ulteriori controlli. In pratica, quasi tutte le domande ammesse lo scorso giugno sono state pagate. Mentre 1.785 domande non sono state accolte. La Regione Campania ad agosto ha sbloccato altri 2 milioni di euro, dopo i 550mila euro già pagati negli scorsi mesi. Il bonus è stato pensato dalla Regione Campania per venire incontro alle difficoltà delle famiglie nei pagamenti degli affitti a causa della pandemia del Coronavirus.

Bonus Fitti Covid19, riparte lo scorrimento della graduatoria

Il bando del Bonus Fitti Covid19 è stato approvato con decreto dirigenziale regionale 45 il 23 aprile scorso. Palazzo Santa Lucia ha trasferito i primi 550mila euro al Comune di Napoli il 25 giugno scorso. Con Delibera della Regione Campania 353 del 9 luglio 2020 il budget del sostegno all'affitto Covid è stato integrato con altri 16 milioni di euro. E il 18 agosto le risorse sono state ripartite tra tutti i Comuni. Al Comune di Napoli è stato assegnato un ulteriore finanziamento di 1.975.749,33 euro, che adesso andrà a far scorrere la graduatoria già approvata il 28 giugno scorso. Il Servizio Politiche per la Casa provvederà, con proprio provvedimento, a liquidare il contributo a favore dei beneficiari.