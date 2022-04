Bonifica area ex Italsider Bagnoli, assolti in Appello tutti gli imputati: “Il fatto non sussiste” La Corte d’Appello di Napoli ha assolto dalle accuse i cinque imputati a processo per la mancata bonifica dell’area ex Italsider di Bagnoli, che erano invece stati condannati in primo grado.

A cura di Valerio Papadia

Dopo le condanne in primo grado, la III Sezione della Corte d'Appello di Napoli ribalta le sentenze per i cinque imputati nel processo per la bonifica dell'area ex Italsider di Bagnoli, periferia occidentale di Napoli, tutti assolti dalle accuse contestategli: per gli imputati Gianfranco Caligiuri, Alfonso De Nardo, Mario Hubler, Giuseppe Pulli e Sabatino Santangelo "il fatto non sussiste"; nei confronti di Gianfranco Mascazzini, ex direttore generale del Ministero dell'Ambiente, i giudici hanno ritenuto di non dover procedere, visto che l'imputato è deceduto, mentre è stata confermata la prescrizione per Francesca Caligiuri, componente del laboratorio di analisi.

In primo grado gli imputati erano stati condannati

Nel febbraio del 2018, la VI Sezione Penale del Tribunale di Napoli aveva condannato in primo grado Sabatino Santangelo (ex presidente di Bagnolifutura ed ex vicesindaco di Napoli) a 3 anni di reclusione; Mario Hubler (ex direttore generale di Bagnolifutura) a due anni di reclusione; Gianfranco Caligiuri (ex direttore tecnico di Bagnolifutura) a 4 anni di reclusione; i tecnici Alfonso De Nardo e Giuseppe Pulli a 3 e 2 anni di reclusione; Gianfranco Mascazzini, invece, era stato condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione. Il primo marzo del 2022, inoltre, il Tribunale di Napoli ha condannato il Comune a pagare altri 80 milioni di euro, in aggiunta a un acconto già pagato di 20 milioni di euro.

Il processo nato nel 2007

Il processo ha preso le mosse nel 2007: secondo la magistratura, la bonifica dell'area ex Italsider di Bagnoli non è mai stata effettuata veramente, nonostante lo stanziamento di 100 milioni di euro per effettuarla.