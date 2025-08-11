Bomba nella notte all’Arenaccia, danneggiati tre appartamenti e auto parcheggiate

Una bomba carta è esplosa nella notte in via Cantelmo, alle spalle di corso Garibaldi, a Napoli; l’esplosione ha danneggiato veicoli parcheggiato e l’esterno di alcuni appartamenti. Indaga la Polizia.

Immagine di repertorio

Una esplosione c'è stata nella notte scorsa nella zona dell'Arenaccia, nel centro di Napoli, a pochi passi dalla stazione centrale: causata verosimilmente da un ordigno rudimentale, ha danneggiato alcune automobili e l'esterno di diversi appartamenti di un edificio; non risultano feriti. Sul posto la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco.

Il boato è stato nettamente avvertito dai residenti della zona intorno alle 5 di oggi, 11 agosto. Secondo le ricostruzioni la bomba carta sarebbe stata piazzata davanti ad un appartamento al civico 1 di via Andrea Cantelmo, alle spalle del corso Garibaldi. La deflagrazione ha danneggiato due veicoli che erano parcheggiati nelle immediate vicinanze; colpite anche le porte-finestre di tre appartamenti e un pannello di protezione di una caldaia. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Scientifica, mentre i pompieri si sono occupati della messa in sicurezza di alcune strutture esterne che erano rimaste danneggiate dallo scoppio.

Sull'accaduto sono state avviate indagini affidate al commissariato Vasto della Polizia di Stato; tra le ipotesi al vaglio, quella secondo cui potrebbe essersi trattato di un avvertimento; in queste ore gli agenti stanno ascoltando diversi residenti della zona e stanno verificando se nei paraggi risiedono pregiudicati. Accertamenti in corso anche per verificare se elementi utili siano stati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.