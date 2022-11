Boato nella notte a Portici: bomba davanti al bar, danni anche alle auto parcheggiate Bomba nella notte davanti ad un bar a Portici (Napoli), danni alla saracinesca e ad alcune auto parcheggiate. Indagini della polizia, ipotesi racket.

A cura di Nico Falco

I danni della bomba al bar di Portici (foto da Facebook – gruppo Portici Amore Mio)

Un ordigno artigianale è esploso questa notte davanti al bar "Lux Food e Dring" di Portici, in provincia di Napoli; l'esplosione, intorno all'1 del mattino, ha svegliato di soprassalto parecchi residenti ed è stata nettamente avvertita a centinaia di metri di distanza. Sul posto la Polizia di Stato, che si sta occupando dei rilievi e ha ascoltato il titolare.

La bomba ha danneggiato la saracinesca, un frigorifero e una vetrinetta da esposizione; la deflagrazione ha inoltre spaccato i vetri di alcune automobili che si trovavano parcheggiate nelle vicinanze. Non risultano feriti né danni di rilievo alle abitazioni che si trovano nello stabile. A seguito dello scoppio al civico 1 di via Roma, all'incrocio con via Armando Diaz, è intervenuta una pattuglia del commissariato Portici-Ercolano della Polizia di Stato, successivamente è stata inviata sul posto una squadra della Scientifica per i rilievi; rinvenute e sequestrate parti di bomba carta.

Tra le ipotesi degli investigatori quella che appare più probabile è quella del raid intimidatorio legato al racket, come ritorsione per un mancato pagamento o come "preparazione" in vista di una richiesta successiva. Il titolare dell'attività commerciale, rintracciato dai poliziotti, ha riferito di non avere mai subito minacce. Verifiche sono in corso sui sistemi di videosorveglianza della zona, alla ricerca di filmati che potrebbero rivelarsi utili per ricostruire la dinamica dell'attentato.