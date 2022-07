Bloccato per 3 ore l’aeroporto di Capodichino: guasto tecnico ad un canadair sulla pista Decolli e atterraggi inibiti per circa 3 ore nell’aeroporto di Capodichino, a Napoli: scalo bloccato per un problema tecnico ad un canadair che era sulla pista.

A cura di Nico Falco

Il canadair bloccato sulla pista di Capodichino

Decolli e atterraggi sono stati inibiti temporaneamente nell'aeroporto di Capodichino per circa tre ore per un guasto tecnico ad un canadair; la pista è stata riaperta alle 18:50. L'incidente intorno alle 16 di oggi, 18 luglio, il velivolo sarebbe rimasto bloccato per un problema al carrello.

Vista l'impossibilità di utilizzare la pista alcuni dei voli in arrivo erano stati dirottati verso gli aeroporti di Roma e di Bari, mentre sono stati registrati ritardi per le partenze. A quanto si apprende, l'inconveniente sarebbe stato causato da un velivolo canadair del servizio antincendio, che all'arrivo a Capodichino sarebbe rimasto bloccato sulla pista per un problema al carrello che avrebbe fatto sviluppare in principio di incendio nella parte inferiore del velivolo.

Sul posto sono intervenuti i tecnici della Babcock, la società che gestisce la flotta dei canadair, che si sono occupati delle riparazioni per ripristinare la piena operatività dello scalo napoletano. Secondo le previsioni le operazioni avrebbero potuto concludersi intorno alle 20:30, con un blocco quindi di circa 4 ore e mezza complessive per lo scalo, ma alle 18:50 è stato annunciato che la pista era stata liberata e che, di conseguenza, è possibile riprendere con decolli e atterraggi senza ulteriori ritardi.

(articolo aggiornato alle 18:50 del 18 luglio 2022)