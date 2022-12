Blitz per il cenone di Capodanno, sequestrati frutti di mare e frutta secca alla Pignasecca a Napoli In vista del cenone di Capodanno, poliziotti e personale dell’Asl Napoli 1 hanno controllato il mercato della Pignasecca, nel cuore della città, sequestrando oltre 200 chili di alimenti per i quali non è stato possibile stabilire la provenienza.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Fervono i preparativi per il cenone di Capodanno e, proprio in vista dei numerosi acquisti in materia di cibo che ci saranno nelle prossime ore, questa mattina è scattato un blitz della Polizia di Stato che, unitamente al personale dell'Asl Napoli 1 Centro, ha controllato il mercato della Pignasecca e le zone limitrofe, nel cuore della città, per salvaguardare proprio la salute dei consumatori.

Raffica di multe ai negozi

Nel corso delle operazioni, i poliziotti del commissariato Montecalvario e i tecnici dell'Aso hanno controllato 21 esercizi commerciali: di questi, tre sono stati sanzionati per occupazione abusiva del suolo pubblico, e cinque per mancata tracciabilità dei prodotti in vendita, mancanza delle procedure di autocontrollo e mancata etichettatura del pane.

Nei negozi sanzionati, gli agenti hanno posto sotto sequestro 13 chili di frutti di mare, 50 chili di pane e dolci e 200 chili di frutta secca e aromi, ritenuti pericolosi per la salute dei consumatori in quanto mancanti delle indicazioni di provenienza e tracciabilità.

Infine, nel corso delle operazioni, gli agenti hanno identificato 27 persone, di cui 4 con precedenti di polizia.