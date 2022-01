Blitz nel feudo del clan Di Lauro, sequestrate sigarette per mezzo milione di euro a Secondigliano La Polizia ha sequestrato 3 tonnellate di sigarette di contrabbando a Secondigliano, Napoli Nord; il traffico riconducibile al clan Di Lauro.

A cura di Nico Falco

Oltre tre tonnellate di sigarette di contrabbando sono state sequestrate dalla Polizia di Stato nel Rione dei Fiori di Secondigliano, il cosiddetto "Terzo Mondo", nella periferia nord di Napoli. I tabacchi erano stipati in un furgone e nel deposito di una falegnameria, il valore totale della merce finita sotto chiave è di oltre 450mila euro; il carico, che sarebbe presto finito sulle bancarelle, secondo le indagini è riconducibile ai traffici gestiti dal clan Di Lauro, egemone nell'area dove è scattato il sequestro.

Il blitz è arrivato al termine di indagini della Squadra Investigativa del commissariato di Secondigliano (guidata dall'ispettore Luca Boccia). Gli agenti hanno bloccato Gennaro Fabbrocini, 34enne del posto con precedenti di polizia, che era a bordo di un furgone in Strada Comunale Cupa dell'Arco. Nel corso del controllo all'interno del veicolo sono state trovate 10 scatole, ognuna contenente 50 stecche di sigarette prive del marchio del Monopolio di Stato, per un peso complessivo di 100 chili.

Perquisito dagli agenti del commissariato di Secondigliano (agli ordini del vice questore aggiunto Raffaele Esposito), il 34enne è stato trovato in possesso di un telecomando e di un mazzo di chiavi; servivano per il cancello elettronico e la porta di un deposito di via Aspromonte, dove era custodito il resto del carico: altre 295 scatole, che custodivano in totale 14.738 stecche di sigarette di contrabbando, per un peso complessivo di circa 3 tonnellate. Fabbrocini è stato arrestato per contrabbando; seppur non apparendo il 34enne direttamente legato al clan Di Lauro, per gli investigatori il traffico di sigarette è riconducibile alla cosca di via Cupa dell'Arco.