Blitz contro le truffe assicurative ad Avellino: 250 indagati tra medici, avvocati e periti I carabinieri di Avellino stanno eseguendo 11 misure cautelari in un blitz contro le truffe assicurative; indagate circa 250 persone, tra cui medici, avvocati e periti.

A cura di Nico Falco

Circa 250 persone iscritte nel registro degli indagati, tra cui medici, avvocati, periti, titolari di studi di infortunistica stradale oltre, ovviamente, ad automobilisti. Si è chiusa così una maxi inchiesta della Procura della Repubblica di Avellino, sfociata questa mattina, 22 gennaio, nell'esecuzione di 11 misure cautelari nei confronti di altrettante persone, sospettate di essere ai vertici di gruppi criminali dediti alle truffe assicurative.

Truffe assicurative nell'Avellinese, 250 indagati

L'esecuzione dei provvedimenti è affidata ai carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, che si sono occupati in precedenza delle indagini; in campo un centinaio di militari, dalle prime ore dell'alba. Contestualmente alle misure cautelari sono in esecuzione sequestri preventivi di beni mobili ed immobili, anche per equivalente, che per gli inquirenti sono collegati alle truffe.

Gli accertamenti dei militari, durati diversi mesi, hanno svelato l'esistenza di meccanismi ben congegnati per arrivare ai risarcimenti non dovuti da parte delle compagnie assicurative: tra gli indagati risultano infatti anche medici, grazie ai quali potevano essere "aggiustati" i certificati per dimostrare ferimenti e lesioni, avvocati che curavano le pratiche e titolari di studi di infortunistica stradale che, grazie a perizie e ad appoggi a vari livelli, instradavano le richieste di rimborso.