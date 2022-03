Blitz al Parco Verde di Caivano con gli elicotteri, arresti e mille dosi sequestrate Maxi-operazione dei carabinieri con gli elicotteri: arrestati tre spacciatori, sequestrate circa 50 dosi di cocaina e ben 750 di eroina.

A cura di Pierluigi Frattasi

Maxi-blitz dei carabinieri al Parco Verde di Caivano, con arresti e sequestri di quasi mille dosi di droga tra eroina e cocaina. I militati dell'Arma della Compagnia di Casoria e del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno battuto palmo a palmo il rione, dove si trova una nota piazza di spaccio. Nei controlli è stato impiegato anche un elicottero dei Carabinieri del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano, che ha sorvolato il territorio di Caivano, in provincia di Napoli, durante l'operazione, che rientra nell'ambito di un servizio alto impatto.

A Caivano perquisizioni e posti di blocco

Nel corso dell'intervento sono state eseguite decine di perquisizioni e posti di controllo nelle strade principali. Sono tre le persone finite in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. Si tratta di Nicola Semplice, classe '92, e Ciro Vitale classe '69, e di Maurizio Iannucci, classe '92, tutti già noti alle forze dell’ordine. Sono stati trovati in possesso di 50 dosi di cocaina e ben 750 di eroina. Setacciate le aree condominiali dei palazzoni del parco, dai vani contatori fino alle cabine degli ascensori. E proprio in una di queste che i militari hanno rinvenuto 22 grammi di cocaina e un bilancino. Su strada identificate 110 persone e controllati 92 veicoli. Uno degli automobilisti fermati è stato denunciato per false dichiarazioni sulla propria identità. Oltre gli 8mila euro le contravvenzioni al cds notificate. I controlli andranno avanti anche nelle prossime ore.