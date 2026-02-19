Blitz a Sant’Antimo, 14 arresti: alleanza tra i clan Puca, Ranucci e Verde per spartirsi il territorio

Blitz nella notte a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno notificato una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 persone, ritenute legate a tre diversi clan attivi sul territorio: i Puca, i Verde e i Ranucci. I tre clan si sarebbero alleati tra loro per spartirsi il controllo degli affari illeciti tra Sant'Antimo, Sant'Arpino, Casandrino e Grumo Nevano.

Le misure cautelari, emesse dal gip del Tribunale di Napoli ed eseguite dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, arrivano al termine delle indagini coordinate dalla Procura di Napoli e affidate ai militari dell'Arma; per 13 dei destinatari è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per l'ultimo gli arresti domiciliari. Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso nonché estorsioni, tentate estorsioni, detenzione e porto illegali di armi, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare i clan camorristici di rispettiva appartenenza.

Dalle indagini sono emerse operatività e gerarchia dei tre gruppi criminali, compresi capi e reggenti; ricostruiti, anche, compresi diversi episodi estorsivi ai danni di imprenditori e commercianti. Il rapporto tra i tre clan sarebbe stato così stretto che, oltre alla spartizione degli affari illeciti in base ai "territori di competenza", ci sarebbe stata anche una cassa comune per gli introiti provento dei reati.