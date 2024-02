Blitz a Castellammare di Stabia e Torre Annunziata: 200 operatori, perquisizioni a tappeto Operazione alto impatto a Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, in campo Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Blitz interforze in corso oggi, 23 febbraio: 200 operatori tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza stanno effettuando controlli a tappeto, con numerose perquisizioni, tra Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Le operazioni sono partite alle prime ore del mattino.

L'omicidio davanti al Tribunale di Torre Annunziata

I due comuni del Napoletano sono legati, oltre che per prossimità territoriale, da un recente caso di cronaca: l'omicidio di Alfonso Fontana, ucciso con diversi colpi di pistola nella serata del 7 dicembre a pochi passi dal Tribunale di Torre Annunziata. Secondo una ipotesi investigativa il giovane, 24 anni, sarebbe stato ammazzato perché ritenuto coinvolto in un furto in casa di una parente di un boss a Castellammare di Stabia.

Per quell'agguato nel pomeriggio del 20 febbraio i carabinieri hanno sottoposto a fermo il pregiudicato 52enne Catello Martino; all'uomo i militari erano risaliti nel corso delle indagini ed era ricercato, così come i presunti complici, che attualmente restano irreperibili.