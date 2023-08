Bimbo di 8 anni va in crisi respiratoria al mare: salvato da un carabiniere con il massaggio cardiaco È accaduto a Salerno: il carabiniere, libero dal servizio, ha praticato al bambino la rianimazione cardio-polmonare; il piccolo è stato poi affidato alle cure del 118.

A cura di Valerio Papadia

Era al mare quando è stato improvvisamente colpito da una crisi respiratoria: un bimbo di 8 anni ha rischiato la vita ma, per fortuna, l'intervento di un carabiniere ha evitato il peggio. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, venerdì 25 agosto, a Salerno: il bambino si trovava insieme alla famiglia in uno stabilimento balneare della città campana quando, improvvisamente, è stato colpito da una crisi respiratoria.

Le urla disperate della madre hanno attirato l'attenzione di un militare dell'Arma libero dal servizio, impiegato presso la Sezione Radiomobile della compagnia di Novara, che si trovava sullo stesso stabilimento. Il carabiniere non ci ha pensato due volte ed è subito intervenuto: il militare ha praticato la rianimazione cardio-polmonare al bambino, che è tornato a respirare autonomamente. Il piccolo è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118, che nel frattempo sono intervenuti sul posto.

Un episodio analogo si è verificato soltanto qualche giorno fa in via Toledo, nel cuore di Napoli. Un bimbo di 2 anni, in vacanza con la famiglia a Napoli, è andato in crisi respiratoria: il piccolo è stato soccorso da un medico di passaggio in zona. Poi, visto che l'ambulanza era in ritardo, alcuni agenti della Polizia Municipale hanno caricato il piccolo e il medico a bordo e l'hanno trasportato all'ospedale Santobono.