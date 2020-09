in foto: Un frame del video erroneamente associato all’incidente di San Giorgio a Cremano

Migliorano, anche se lentamente, le condizioni del bambino di 11 anni investito a San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli, intorno alle 16 di mercoledì scorso, 16 settembre: è stato dimesso ma la prognosi resta riservata, i medici vogliono tenere sotto controllo le condizioni della frattura scomposta a tibia e perone che potrebbe ancora sviluppare una infezione. Inizialmente la Polizia Municipale aveva preso in considerazione anche l'ipotesi che fosse stato investito mentre partecipava a una challenge sui social network, ma la tesi non trova riscontro: il piccolo non era insieme agli amici e poco più indietro c'erano i genitori.

La mamma: "Nel video di Tik Tok non è mio figlio"

A ricostruire la dinamica dell'incidente è la madre del bambino, contattata da Fanpage.it. "Mio figlio – spiega – era uscito con noi, non c'erano gli amici, non c'erano telefonini. Lo hanno investito, non si trattava di una sfida, di un gioco o di qualcosa del genere. L'automobile lo ha travolto e gli è passata sul piede per due volte, gli ha provocato una frattura scomposta. Oltre al dolore, ora deve sopportare la marea di insulti che gli stanno indirizzando sui social da parte di persone che credono sia stato un incosciente. Ma non è lui quello del video, si stanno sbagliando".

La challenge folle: lanciarsi contro un'auto in corsa

Tutto nasce da un video circolato nei giorni scorsi e inizialmente pubblicato su Tik Tok, in cui si vede un ragazzo che si lancia sul cofano di un'automobile in transito mentre gli amici riprendono la scena col telefonino. Altri automobilisti hanno detto di avere assistito ad episodi del genere, ma alle forze dell'ordine non risultano denunce. In realtà, quindi, anche l'esistenza stessa della challenge è in dubbio e potrebbe trattarsi di un caso isolato.

Di sicuro, quello nel video non è il ragazzino travolto a San Giorgio a Cremano ed è molto semplice capirlo: le immagini, già presenti online il 16 settembre, sono state girate di sera (quindi non più tardi del 15 settembre, mentre l'incidente è avvenuto il pomeriggio del 16 settembre), la scena si svolge in via Reggia di Portici, a Napoli, e non in via Galante di San Giorgio a Cremano e si vede un ragazzo che ha ben più di 11 anni che, dopo essere salito su un'automobile, saltella via tranquillamente, cosa che non avrebbe di certo potuto fare un bambino con una frattura scomposta.