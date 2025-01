Bimbo di 10 mesi in arresto cardiaco, mamma disperata chiede aiuto: il 118 lo salva nel Napoletano

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Bimbo di 10 mesi va in arresto cardiaco a Marano di Napoli. La mamma disperata chiede aiuto: "È incosciente". In pochi istanti sul posto arriva l'ambulanza del 118. Il personale sanitario si rende subito conto della situazione, non perde tempo e immediatamente avvia le manovre salva-vita Pbls-d, supporto funzioni vitali pediatriche e defibrillazione. Il cuoricino del bimbo torna a battere. Il bimbo viene stabilizzato. Parte una corsa in ospedale. Prima al Pronto Soccorso del Santobono di Napoli, dove i rianimatori lo stabilizzano, quindi viene trasportato d'urgenza all'Ospedale Monaldi, afferente all'Ospedale dei Colli, per ulteriori accertamenti.

A Marano di Napoli bimbo di 10 mesi salvato dal 118

L'episodio è accaduto nella mattinata di ieri, mercoledì 15 gennaio, attorno alle ore 11,00. A raccontarlo è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero, che da anni si occupa di tutelare il personale medico sanitario dalle aggressioni, ma anche di valorizzare il buon lavoro svolto quotidianamente. Ecco cosa scrive l'associazione:

Una telefonata disperata a lieto fine!Intorno alle ore 11 giunge alla centrale operativa 118 della Asl Napoli 2 Nord la telefonata di una mamma disperata: “aiuto il mio bambino e’ incosciente!”In solo 8 minuti l’ambulanza di Qualiano 01 è a Marano da dove è partita la richiesta di soccorso.l’equipaggio trova un bimbo di 10 mesi in arresto cardiaco, vengono effettuate immediatamente le procedure PBLSD , una volta ripreso battito cardiaco e respiro l’ambulanza parte alla volta del Santobono di Napoli dove fermano l’ambulanza dopo 8 minuti primi.Il piccolo viene stabilizzato dai rianimatori dell’ospedale collinare e viene trasferito d’urgenza al Monaldi.Complimenti all’equipaggio.