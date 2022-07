Bimbo di 10 anni conteso tra due amichette, le mamme litigano a colpi di lametta Dietro il ferimento di una donna di Torre del Greco, sfregiata con una lametta, ci sarebbe un litigio tra bambine interessate allo stesso bimbo.

A cura di Nico Falco

Un bambino di circa dieci anni conteso da due bambine della stessa età. Storiella di gelosie tra bimbi, con annessi dispetti, che però questa volta è destinata a concludersi tra Questura e Pronto Soccorso: si sono intromesse le mamme, che hanno litigato ferocemente e una di loro è finita al Pronto Soccorso con un taglio da dieci centimetri su una guancia, ferita con un colpo di lametta. È successo a Torre del Greco, paesone della provincia di Napoli.

Tutto comincia il 2 luglio, intorno alle 23, quando la Polizia di Stato interviene per un ferimento in un condominio di via Litoranea. Una donna del posto è stata portata in ospedale con un taglio al volto; ferita profonda, uno squarcio che richiede una decina di punti di sutura e una quindicina di giorni di prognosi. Ad aggredirla, dice, è stata un'altra donna, una vicina di casa, durante una discussione nata per i soliti, banali futili motivi.

A ricostruire il retroscena è il quotidiano Metropolis. A quanto pare le due si erano affrontate per difendere "l'onore" delle rispettive figlie, due bimbe di circa dieci anni, che si erano ritrovate, per quanto possa essere appropriata questa definizione a quell'età, nella scomoda posizione di rivali in amore. Si contendevano lo stesso bambino, anche lui sui dieci anni. Dal litigio tra le bimbe a quello tra le mamme il passo era stato breve.

Le due donne si erano prima scontrate per strada, con una valanga di insulti, offese varie, spintoni e calci, tanto che erano intervenuti altri vicini per dividerle. Poi, però, si erano fortuitamente riviste in riva al mare. E lì si era consumato il secondo atto di quella che ormai era una guerra tra famiglie: una delle due donne avrebbe aggredito improvvisamente l'altra e, lametta nascosta tra le dita, le avrebbe sfregiato il volto.