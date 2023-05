Bimbi in gita in una fattoria didattica, ma era abusiva: cucina sporca, sequestrati 400 chili di cibo Operazione dei carabinieri in una fattoria didattica nella provincia di Salerno, dove circa 100 bambini erano in gita: i militari hanno scoperto che la struttura era abusiva, mentre il cibo servito era di dubbia provenienza.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Circa 100 bambini, provenienti da scuole elementari delle province di Napoli e Salerno, si sono recati in gita in una fattoria didattica che si trova all'interno di un'azienda agricola dell'Agro Nocerino-Sarnese, nel Salernitano: peccato che fosse tutto abusivo. Questa la scoperta effettuata dai carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Salerno, da quelli della stazione di Angri, in collaborazione con il personale dell'Asl di Angri e del Servizio Veterinario di Sant'Egidio del Monte Albino.

I militari dell'Arma hanno messo in campo i controlli nell'azienda agricola proprio in vista della gita dei 100 piccoli studenti, che avrebbero pranzare in una serra della struttura adibita a ristorante. Durante i controlli, però, i carabinieri hanno scoperto che l'azienda agricola continuava a svolgere attività di fattoria didattica nonostante l'autorizzazione fosse stata precedentemente sospesa dalla Regione Campania.

Inoltre, i militari hanno scoperto che la sala adibita a ristorante era abusiva, mentre la cucina si trovava in pessime condizioni igienico-sanitarie: qui, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 415 chili di prodotti alimentari, tra vegetali e carne, che non presentavano alcuna indicazione circa la provenienza e, pertanto, potenzialmente pericolosi per la salute. Infine, 8 animali presenti in azienda sono stati sequestrati poiché sprovvisti della documentazione di provenienza. Il titolare dell'azienda ha ricevuto una multa di 8.500 euro.