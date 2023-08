Bimba mangia hashish scambiandola per cioccolata: ricoverata, denunciato il padre Bimba di 10 anni mangia hashish scambiandola per cioccolata: era in un barattolo lasciato sul tavolo. Denunciato il padre.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un bambina di 10 anni è ricoverata in ospedale dopo aver mangiato dell'hashish, scambiandola per cioccolata. Denunciato il padre, che dovrà rispondere ora di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di lesioni personali colpose: la droga era infatti stata nascosta in un barattolo di cioccolata che la bimba avrebbe trovato sul tavolo, finendo così per ingerirne una quantità tale da stare da male fin dalle ore seguenti.

Tutto è accaduto nella serata del 30 luglio scorso a Mondragone, in provincia di Caserta: la bambina, vedendo il barattolo di cioccolato sul tavolo, ha creduto si trattasse proprio della crema di cacao particolarmente popolare tra i bambini, mangiandone senza porsi troppi problemi. La mattina dopo però la piccola ha iniziato a stare male: vomito, forti dolori addominali ed altri sintomi che hanno fatto pensare subito ad una possibile intossicazione. A quel punto il padre è andato a controllare il barattolo che aveva lasciato incustodito sul tavolo, accorgendosi che mancavano pezzi di hashish, capendo così che con ogni probabilità la bambina ne aveva mangiata una quantità senza che se ne accorgesse.

Chiamata immediatamente un'ambulanza, la piccola è stata portata in ospedale ed affidata alle cure dei medici: al momento è fuori pericolo, e le sue condizioni sono in miglioramento. Sul posto sono giunti ai carabinieri di Mondragone che, ascoltato il padre, ha provveduto anche a denunciarlo in stato di libertà: deve ora rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e di lesioni personali colpose nei confronti della piccola di soli dieci anni.