Bimba di 4 anni precipitata e morta a Palinuro: indagato il sindaco Il primo cittadino di Centola, Carmelo Stanziola, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Vallo della Lucania per la morte di Margarita Romanovna Rogova, la bimba tedesca di 4 anni precipitata e morto lungo un sentiero a Palinuro il 22 maggio scorso. Indagati anche i genitori della piccola vittima.

A cura di Valerio Papadia

C'è un altro indagato per la morte di Margarita Romanovna Rogova, la bambina tedesca di 4 anni morta lo scorso 22 maggio a Palinuro dopo essere precipitata in un dirupo mentre percorreva il Sentiero dei Fortini insieme alla sua famiglia, in vacanza in Cilento: si tratta di Carmelo Stanziola, sindaco di Centola (Palinuro è una sua frazione, ndr), nella provincia di Salerno. Al primo cittadino, i militari della Guardia Costiera hanno notificato l'avviso di garanzia, emesso dalla Procura di Vallo della Lucania, titolare delle indagini sulla morte della bambina: l'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo. Secondo gli inquirenti, infatti, il sindaco Stanziola avrebbe mancato di vigilare sulla sicurezza del sentiero, sprovvisto di un'adeguata cartellonistica che ne indicasse i pericoli.

Nel registro degli indagati risultano iscritti anche i genitori della piccola Margarita, a cui la notifica della Procura era già arrivata pochi giorni dopo la tragedia. Secondo gli inquirenti, la coppia di turisti tedeschi non avrebbe preso le necessarie precauzioni per la sicurezza della propria prole: i due si erano imbarcati sul sentiero senza alcun tipo di guida, insieme ai cinque figli; per gli inquirenti, sarebbe stato impossibile per la coppia vigilare su tutti i bambini. Anche i genitori della piccola sono indagati come atto dovuto per omicidio colposo.

La bimba è precipitata per 50 metri

La tragedia si è verificata, come detto, il 22 maggio del 2021. La famiglia tedesca, in vacanza in Cilento, si trovava sul Sentiero dei Fortini a Palinuro per una escursione quando Margarita, 4 anni, forse per essersi sporta troppo o forse dopo essere scivolata, è precipitata dal dirupo per circa 50 metri, finendo in mare. Il corpo venne recuperato, circa 40 minuti più tardi, da una motovedetta della Guardia Costiera.