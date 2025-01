video suggerito

Bimba di 3 anni investita da un monopattino elettrico guidato da un bimbo di 8: paura a Castellammare L'incidente si è verificato nella villa comunale di Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. La bimba è rimasta ferita.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 24 gennaio, a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli: una bimba di 3 anni è stata investita da un monopattino elettrico, guidato da un bambino poco più grande, di 8 anni; l'incidente si è verificato nella villa comunale della città stabiese. Da quanto si apprende, la bimba è caduta per terra, battendo la testa: la piccola è stata soccorsa dapprima dai genitori, che hanno assistito alla scena; si è reso comunque necessario l'intervento dei sanitari del 118 e il trasporto in ospedale per esperire tutti gli accertamenti del caso e scongiurare conseguenze preoccupanti per la bambina. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale e quelli della Polizia di Stato, che hanno provveduto a rintracciare il bambino alla guida del monopattino e, conseguentemente, a rintracciare anche i genitori.

Quando accaduto oggi nella villa comunale di Castellammare di Stabia ha riacceso il dibattito in città: residenti, da tempo, chiedono più controlli su biciclette e monopattini elettrici. La normativa vigente, infatti, stabilisce che questi mezzi possano essere sì guidati senza alcun tipo di patente, purché chi li conduce abbia già compiuto 14 anni.