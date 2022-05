A Napoli sui tabelloni del Comune Biden con bandiera di pace e sotto il mitra. Street art graffiante L’opera provocatoria dello street artist Eduardo Castaldo in piazza Borsa a Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

L’opera dello street artist Eduardo Castaldo in piazza Borsa a Napoli

Il mezzo busto del Presidente Usa Joe Biden con una colomba bianca in una mano e una bandierina della pace nell'altra campeggia sul tabellone pubblicitario con il logo del Comune di Napoli. Il capo della Casa Bianca è tra le due bandiere, quella americana a stelle e strisce, e quella Ucraina gialla e blu. Sotto il tabellone, però, l'immagine prosegue con Biden che sembra indossare dei pantaloni mimetici, mentre al suo fianco compare un mitragliatore d'assalto. È l'immagine graffiante opera dello street artist napoletano Eduardo Castaldo, che compare a Napoli nella centralissima piazza Borsa.

Castaldo, noto artista che ha lavorato recentemente anche alla nuova serie Netflix "La vita bugiarda degli adulti", ispirata al romanzo di Elena Ferrante, è da tempo impegnato, come scrive sul suo profilo Facebook, "contro ogni invasione, qualsiasi oppressione, qualsiasi occupazione militare. Oggi e per sempre". A marzo aveva dato vita ad un'altra forma di street art, applicando degli adesivi con carrarmati e bandierine di Ucraina e Palestina sui cartelli stradali di Napoli e Milano. L'ultima sua opera dedicata all'Ucraina, comparsa in piazza Borsa, anche conosciuta come piazza Bovio, a Napoli, è finita anche in un tweet di Giuliano Granato, Portavoce Nazionale di Potere al Popolo, che commenta: "Non guardare alla bandierina della pace che Biden ha in mano, ma al mitra che giace accanto ai calzoni militari che indossa. Grande opera dello street artist Eduardo Castaldo. Napoli, Piazza Borsa, aprile 2022″.