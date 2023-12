Biagio Izzo e Monica Sarnelli a Porta Capuana il 2 gennaio, ok allo show dopo lo stop a Franco Ricciardi Dopo lo stop al concerto di Franco Ricciardi, chiesto dalla Prefettura per motivi di ordine pubblico, approvato un nuovo spettacolo per le feste di Natale nella stessa piazza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Show a sorpresa di Biagio Izzo e Monica Sarnelli a Porta Capuana martedì 2 gennaio 2024. Una decisione last minute quella presa dal consiglio della IV Municipalità, che si è riunito questa mattina, ed ha approvato a maggioranza la delibera 18 del 30 dicembre 2023. Dopo lo stop al concerto di Franco Ricciardi che si sarebbe dovuto tenere nello stesso luogo prima di Natale, il 21 dicembre scorso, la Municipalità, d'accordo con la società organizzatrice, la Fast Forward srl, ha proposto un programma alternativo su varie serate e diversi artisti: Biagio Izzo, Monica Sarnelli, Mariano Bruno, Arteteca. Più uno spettacolo musical per bimbi con Frozen e Barbie. Presentatore Gaetano Gaudiero.

Dopo lo stop della Prefettura al concerto di Franco Ricciardi, ok al nuovo show

Questa volta la Prefettura di Napoli ha dato l'autorizzazione. La differenza tra le decisioni si spiega anche con i criteri utilizzati per valutare i rischi di ordine pubblico, che si basano anche sull'affluenza di pubblico dei precedenti spettacoli degli artisti. Quello di Franco Ricciardi allo Stadio Maradona, dello scorso giugno, richiamò circa 45mila spettatori. Un numero di fan che se si fosse ripetuto a porta Capuana avrebbe potuto creare problemi di sicurezza pubblica. Il costo dello show, finanziato dal Comune di Napoli, sarà di circa 60mila euro.

Il piano di viabilità del Comune

Per l'occasione, il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano di viabilità. Ecco il testo dell'ordinanza:

Istituire il divieto di transito veicolare in via San Francesco a Capuano, tratto compreso tra via C. Rosaroll e via Albanese, dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 2/1/2024,

Sospendere, dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 2/1/2024, il dispositivo di traffico che istituisce il divieto di transito veicolare eccetto mezzi pubblici sulla corsia di Corso Garibaldi, con direzione di marcia verso Piazza Garibaldi, compresa tra via Casanova e Piazza Principe Umberto.

Polemiche al consiglio di Municipalità

Ma non mancano le polemiche. La consigliera municipale Eliana Troise, assente alla riunione del consiglio di oggi, ha affermato: "Voglio ringraziare il Comune centrale per aver provveduto ad offrire ai cittadini eventi per le festività, nonostante la cancellazione del concerto di Franco Ricciardi. La convocazione del consiglio di IV Municipalità di stamattina a mio giudizio era inutile. Ritengo uno spreco di denaro dell'amministrazione avere di sabato un ufficio aperto per il consiglio di Municipalità su un punto già stabilito. Nel frattempo oggi un uomo è stato accoltellato 3 volte in Corso Meridionale, sembra, per una violenta rapina. L'attenzione alla sicurezza pubblica deve partire dall'aumento della sicurezza sul territorio".