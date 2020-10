Il figlio lo aveva chiamato per chiedergli aiuto, dopo essere stato picchiato da alcuni coetanei, e lui non ci ha pensato due volte: ha afferrato la katana ed è uscito di casa dirigendosi velocemente verso la piazza dove c'era stata l'aggressione. I carabinieri lo hanno sorpreso ancora in strada, mentre brandiva la spada giapponese caratteristica dei samurai. La folle storia arriva da Benevento e si è conclusa con padre e figlio arrestati e 5 feriti tra cui il ragazzo che aveva chiesto aiuto e che si è procurato lesioni mentre colpiva gli altri.

È successo nella serata di ieri, sabato 10 ottobre, nella centrale piazza Risorgimento di Benevento. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri e dai poliziotti e tutto era nato da una rissa, scoppiata improvvisamente in piazza, nella quale erano stati coinvolti diversi ragazzi. Uno di questi, per difendersi, ha chiamato il padre chiedendo che intervenisse in suo aiuto. E l'uomo, un 60enne del posto, è arrivato poco dopo armato di una spada da 80 centimetri. Nel frattempo sul posto sono arrivati i poliziotti della Questura di Benevento e i carabinieri del Comando Provinciale, chiamati per la rissa. Alla vista delle forze dell'ordine l'uomo ha cercato di disfarsi della spada e di scappare ma è stato inseguito e subito bloccato dai poliziotti; dal successivo controllo è emerso che aveva già avuto in passato problemi con la giustizia. I carabinieri si sono invece diretti nell'istituto scolastico Mazzini dove, come hanno riferito alcuni passati, si era rifugiato il figlio; anche il ragazzo è stato velocemente trovato e bloccato.

I feriti sono cinque. Quattro di loro hanno riportato ferite da taglio causate dalla katana ma nessuno di loro è in pericolo di vita: tre sono in buone condizioni di salute e sono stati già dimessi, il quarto è stato invece ricoverato in osservazione all'ospedale San Pio di Benevento. Il quinto ferito è il 37enne, che si è procurato delle lesioni, non gravi, nel colpire ripetutamente gli altri. I due sono stati arrestati con l'accusa di lesioni aggravate e porto abusivo di armi.