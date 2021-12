Benevento: Mastella chiude le scuole dal 20 al 22 dicembre per fermare i contagi In una settimana +13% dei contagi a Benevento, così il sindaco Clemente Mastella ha deciso di chiudere le scuole da lunedì 20 dicembre. I dirigenti scolastici decideranno in autonomia sulla Dad.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Scuole chiuse lunedì 20 e martedì 21 dicembre a Benevento a fronte dell'aumento dei contagi di Covid-19. L'ordinanza è stata annunciata questa mattina dal sindaco del capoluogo Clemente Mastella, che ha sottolineato come il provvedimento si è reso necessario a fronte dell'aumento del 13% dei casi in una settimana. La speranza è che chiudere le scuole in anticipo sulle vacanze natalizie possa aiutare a piegare la curva della trasmissione, mentre è ancora da chiarire se sarà attivata la Dad: i presidi potranno decidere autonomamente. Mastella ha anche lanciato l'idea di utilizzare gli edifici scolastici chiusi per le operazioni di vaccinazione.

“Vedete c'è ancora gente che non mette la mascherina. – ha dichiarato Mastella – Leggo il parere di scienziati che solo il vaccino non basta e per questo è fondamentale indossare la mascherina che serve anche a proteggere dall'influenza il cui picco arriverà tra gennaio e febbraio. Non serve fare le cose quando c'è già l'urgenza. Fondamentale è prevenire e la mia decisione è proprio in questa direzione. All'interno delle scuole e più in generale nei luoghi chiusi in inverno si ha un boom di contagi ed è per questo che auspico che il Governo faccia importanti investimenti dare la possibilità alle scuole di costruire sistemi di purificazione dell'aria”.

Come si legge nell'ordinanza la sospensione della didattica in presenza riguarda "le scuole, di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private dal 20 dicembre fino al 22/12/2021 compreso, (Università e Conservatorio si determineranno in autonomia)". Per quanto riguarda la Dad si legge che "i Dirigenti scolastici nella propria autonomia potranno disporre ogni utile attività non in presenza, assicurando la gestione da remoto dell’attività amministrativa".