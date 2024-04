video suggerito

Il Belvedere della Chiesa di Sant'Antonio a Posillipo tinteggiato di bianco: "Un pugno nell'occhio" "13 Discese di Sant'Antonio", la segnalazione del comitato Portosalvo. Interrogazione al Comune del consigliere Gennaro Esposito: "Chieste verifiche a Suap e Polizia Locale"

A cura di Pierluigi Frattasi

Il belvedere di via Orazio, adiacente le scale Sant'Antonio, a Posillipo

Colorato di bianco l'asfalto del belvedere di via Orazio, vicino alle scale di Sant'Antonio, che conducono nei pressi dell'omonima chiesa di Posillipo, famosa in tutto il mondo per le "13 Discese di Sant'Antonio", dal quale si gode un panorama mozzafiato sul Golfo di Napoli, una delle zone celebri per i tanti film e serie tv girati dagli anni Settanta a oggi. Un grosso rettangolo di colore grigio-biancastro è apparso proprio nella terrazza sullo slargo che sovrasta lo spiazzo sottostante dove si trova il Belvedere più ampio di Sant'Antonio.

Un colore che fa da contrasto rispetto a quello dell'asfalto scuro, quasi nero, che si trova invece sui marciapiedi attigui, recentemente riasfaltati dal Comune di Napoli in vista del passaggio del Giro d'Italia a maggio. Nelle ultime ore è iniziata anche l'installazione della moquette verde nell'area del riquadro bianco.

I comitati: "Pugno nell'occhio", verifiche in Comune

A segnalare la situazione dell'anomalia cromatica è Antonio Pariante, del Comitato Santa Maria di Portosalvo: "Ci hanno segnalato questa vicenda e quel riquadro bianco è un vero pugno nell'occhio in uno dei luoghi più turistici della città". La vicenda è giunta all'attenzione anche del consigliere comunale Gennaro Esposito: "Chiederemo chiarimenti al Suap e alla Polizia Locale, per verificare che tutto sia in regola".

Sul Belvedere di via Orazio, dove oggi si trova questo riquadro con l'asfalto bianco, sono posizionati già da tempo i tavolini del bar che si trova poco distante, nella curva. I tavolini sono autorizzati. Il locale ha fatto regolare richiesta al Comune di Napoli per l'occupazione di suolo pubblico. La concessione, a quanto apprende Fanpage.it, risale al 2018. Nessuna irregolarità, quindi, è bene precisare, da questo punto di vista. Si tratta, peraltro, di uno dei luoghi più panoramici della città. Meta degli sposini che convolano a nozze nella chiesa di Sant'Antonio, ma anche di turisti e cittadini che amano trascorrere qualche ora di relax proprio da quella terrazza.

Da Posillipo a Maggio passerà il Giro d'Italia 2024

Il riquadro bianco, dal punto di vista estetico, però, balza all'occhio. Non è chiaro chi possa averlo realizzato. Napoli Servizi ha precisato che non sono stati fatti da suoi operai lavori di questo tipo in quella zona. Sempre all'interno del riquadro bianco, sembra sia in corso di apposizione una moquette verde. Al di sopra sono stati nuovamente posizionati i tavolini con le sedie. Gli uffici del Comune di Napoli stanno verificando se tutto sia in regola. Negli scorsi anni il belvedere è stato più volte restaurato. Prima è stato interessato dai lavori per la rimozione di un tronco d'albero che era poco vicino. Poi sono stati riposizionati i paletti anti-sosta: dei quattro iniziali ne erano rimasti infatti solo due. Proprio per quella strada il 12 maggio prossimo passerà il Giro d'Italia.