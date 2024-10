video suggerito

Batte la testa sull’asfalto dopo uno scippo a Giugliano: Francesca Coletta muore dopo 4 mesi in ospedale La donna, 65 anni, fu vittima di uno scippo lo scorso 29 giugno che le causò un grave trauma alla testa. Dopo quasi 4 mesi in ospedale, Francesca Coletta è venuta a mancare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Non ce l'ha fatta Francesca Coletta, 65 anni, dopo quasi 4 mesi passati in ospedale: la donna è deceduta nelle scorse ore a causa delle gravissime condizioni in cui versava dopo l'incidente. La 65enne, infatti, lo scorso 29 giugno era rimasta vittima di uno scippo a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli: per strapparle la borsa, i malviventi l'avevano trascinata e la donna era caduta rovinosamente sull'asfalto, battendo con violenza la testa; ricoverata all'ospedale Cardarelli di Napoli con un grave trauma, Francesca Coletta è purtroppo deceduta, come riporta Tele Club Italia.

Arrestato uno degli autori dello scippo, il complice è ancora ricercato

Nello scorso mese di agosto, dopo circa due mesi di indagini, gli agenti del commissariato Giugliano-Villaricca della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, riuscirono a identificare uno dei due autori dello scippo, che venne così arrestato per rapina aggravata e lesioni gravi in concorso con un'altra persona, attualmente ancora in corso di identificazione da parte degli inquirenti.

Lo scippo avvenne in vico Cacciapuoti, una stradina secondaria nel centro di Giugliano. I due malviventi strapparono la borsa di Francesca Coletta, contenente il cellulare, denaro e altri effetti personali; la 65enne cadde sull'asfalto, battendo violentemente la testa e riportando la ferita che, a distanza di quasi 4 mesi, ne ha provocato la morte.