Bartolomeo Pepe, ex senatore No Vax, intubato al Cotugno di Napoli: è grave In rianimazione con una polmonite bilaterale interstiziale da Sars-Cov-2: le sue condizioni sono considerate critiche.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ricoverato al Cotugno di Napoli dopo essere stato contagiato dal Covid19 l’ex senatore No Vax Bartolomeo Pepe, di 59 anni. Pepe è arrivato nel nosocomio napoletano sabato scorso, 18 dicembre 2021, con i propri mezzi, ma le sue condizioni si sono aggravate nel corso delle ore, tanto da rendere necessario il trasferimento nel reparto di terapia intensiva. Attualmente è in rianimazione con una polmonite bilaterale interstiziale da Sars-Cov-2: le sue condizioni sono considerate gravi. Era stato eletto nel 2013 con il Movimento 5 Stelle al Senato della Repubblica in Campania. Nel 2015 il passaggio con il gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà, schieramento inserito nell’alveo del centrodestra.

L’ex parlamentare pentastellato non ha mai nascosto le sue convinzioni No Vax, diventando negli ultimi anni un punto di riferimento per le teorie complottiste che collegano anche l’autismo alle campagne di vaccinazione. Nel 2016 organizzò una proiezione del documentario Vaxxed di Andrew Wakefield, nella sala Convegni del Senato di piazza Capranica, ispirato agli studi falsati dell’ex medico, poi annullata per proteste. È anche un convinto ambientalista, impegnato nelle battaglie ecologiste contro la Terra dei Fuochi nell’hinterland napoletano e contro lo sversamento di rifiuti tossici. Ed ha organizzato nel corso degli anni molte manifestazioni per la difesa dell'ambiente. Pepe è costantemente monitorato dall'equipe medica del Cotugno, specializzata nel trattamento dei casi di Covid19 più gravi. La sua condizione è considerata "critica", al momento, dal personale sanitario. Al Cotugno, ad oggi, i posti in terapia intensiva sono occupati tutti da pazienti non vaccinati.