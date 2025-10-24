Bartolo Longo santo, domenica 26 ottobre la messa di ringraziamento al Santuario di Pompei: dove vederla in tv

San Bartolo Longo (a sinistra) e il Santuario di Pompei, da lui fondato

Una messa per omaggiare Bartolo Longo, proclamato santo soltanto la scorsa settimana, in piazza San Pietro, da Papa Leone XIV, nel luogo che proprio il nuovo santo ha fondato: il Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Pompei, nella provincia di Napoli. E così, a una settimana di distanza, domenica 26 ottobre, nel Santuario di Pompei, sarà celebrata una messa di ringraziamento per la canonizzazione di Bartolo Longo: la funzione, prevista per le ore 10.30, sarà celebrata dal cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi e concelebrata da monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo prelato di Pompei.

La messa per Bartolo Longo sarà trasmessa in diretta tv: dove vederla

Tutti coloro che, domenica 26 ottobre, non potranno recarsi personalmente al Santuario di Pompei, potranno assistere alla celebrazione della messa in diretta tv: la funzione religiosa per Bartolo Longo sarà infatti trasmessa, a partire dalle ore 10.25, su Canale 21, visibile in tv al canale 10 del Digitale Terrestre in Campania e al canale 19 in Lazio, oppure in streaming sul sito ufficiale dell'emittente. "Canale 21, da sempre vicina ai grandi eventi del territorio, offrirà una copertura integrale della celebrazione per raccontare la figura e l’eredità spirituale di Bartolo Longo. Dopo la grande gioia di domenica scorsa in Piazza San Pietro, ci avviamo a proporre un altro grande evento in diretta per raggiungere i fedeli sparsi nel mondo" ha dichiarato Paolo Torino, editore di Canale 21.