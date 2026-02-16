Baretti di Chiaia, interviene per sedare una rissa nel suo locale, gli sparano: arrestati due giovani

La vicenda si è verificata nella notte In seguito alle indagini, scattate immediatamente dopo il fatto, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 21enne e un 22enne.

Immagine di repertorio

Ancora una notte di violenza, quella tra domenica 15 e lunedì 16 febbraio, nella zona dei cosiddetti baretti di Chiaia, luogo di aggregazione di giovani e giovanissimi, soprattutto durante il weekend, nel cuore di Napoli. E sono proprio due giovanissimi i protagonisti della storia, un 21enne e un 22enne, che sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con le accuse di tentato omicidio e porto in luogo pubblico di armi da fuoco.

I poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli e quelli del commissariato San Ferdinando, durante servizi di controllo del territorio, sono intervenuti in vicoletto Belledonne, dove erano stati segnalati colpi d'arma da fuoco. Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato che, poco prima, in un locale della zona, il proprietario era intervenuto per sedare una rissa scoppiata improvvisamente tra giovani e, uno di loro, aveva esploso un colpo di pistola nella sua direzione.

Grazie anche alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti a risalire all'identità dei due aggressori, che subito dopo il fatto sono scappati a bordo di uno scooter. Così, dopo una breve attività investigativa, il 21enne e il 22enne sono stati rintracciati all'interno di un appartamento nella zona del Pallonetto di Santa Lucia e sono stati tratti in arresto dagli operatori di polizia.