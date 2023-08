Barelle al Cardarelli, l’ospedale: “Pronto Soccorso garantisce piena assistenza, servizi migliorati” In seguito alla nota di alcuni dirigenti medici, l’ospedale napoletano precisa che il Pronto Soccorso “garantisce servizi assistenziali di elevata qualità”.

A cura di Nico Falco

Il Pronto Soccorso del Cardarelli "garantisce la piena assistenza", nel corso dell'ultimo anno sono stati implementati i servizi con la creazione di percorsi veloci, un nuovo ambulatorio e servizi di consulenza oncologica e, "grazie alla capacità e alla professionalità del proprio personale e ai modelli organizzativi aggiornati in modo continuo", "è capace di garantire servizi assistenziali di elevata qualità alla cittadinanza". Lo precisa in una nota l'ospedale napoletano, replicando alla nota, diffusa da alcuni dirigenti medici, che avevano annunciato di voler lavorare col lutto al braccio in segno di protesta per le "condizioni precarie e disumane, sia per il malato che per noi stessi" in cui lavorano.

Sull'organizzazione della gestione dell'emergenza, il Cardarelli spiega che:

Nel corso dell’ultimo anno il Pronto Soccorso ha visto la strutturazione di un percorso veloce (fast track) per i pazienti con problemi ortopedici che accedono in emergenza; di un ambulatorio ad accesso diretto di otorinolaringoiatria per la gestione rapida e specialistica; delle trasfusioni in emergenza garantite dalla medicina trasfusionale e da un reparto di Medicina, anziché dai medici dell’Emergenza; da un servizio di consulenza oncologica attivi ogni mattina ai pazienti del Pronto Soccorso. Il reparto Obi – Pronto Soccorso ha sempre potuto contare almeno su 6 medici per ogni turno e non su 4 come riportato nelle dichiarazioni; inoltre il Cardarelli è tra le prime strutture in Campania ad aver attivato l’incremento orario dei medici specializzandi in servizio in Pronto Soccorso, come permesso dal recente Decreto. Inoltre, è stato bandito un nuovo avviso pubblico per il reclutamento di ulteriori medici di emergenza.

In merito alla nota, indirizzata alle sigle sindacali e alla direzione dell'ospedale, il Cardarelli spiega che non sarebbe stata firmata da tutti i dirigenti medici, ma che "è stata disconosciuta dal personale medico del Pronto Soccorso e da gran parte del personale dei reparti che assicurano i turni in PS in base ad ordine di servizio".

Conclude l'ospedale: