Barca con famiglia a bordo affonda a Palinuro, 5 persone salvate dalla Guardia Costiera La barca affondata nella Baia del Buon Dormire. Famiglia romana salvata dalla Guardia Costiera, tra loro anche un anziano.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Facebook / Gruppo Baia Del Buon Dormire – Capo Palinuro

Una barca con una famiglia romana di 5 persone a bordo è affondata oggi pomeriggio a Palinuro, nota località balneare del Cilento, in provincia di Salerno. La famigliola, originaria di Roma, stava facendo un'escursione con un'imbarcazione presa a noleggio nella baia del Buon Dormire, uno dei luoghi più suggestivi a Capo Palinuro, quando, per motivi ancora da accertare, la barca ha cominciato ad imbarcare acqua ed è colata a picco in pochi minuti.

La barca affondata nella Baia del Buon Dormire

Gli occupanti della barca, a quel punto, si sono gettati in acqua per mettersi in salvo. Tra loro c'era anche un anziano. I naufraghi sono stati soccorsi dagli altri diportisti e bagnanti che erano in zona che hanno subito allertato la Guardia Costiera. Per fortuna, secondo le prime informazioni, non si registrerebbero feriti e nessuno sarebbe dovuto ricorrere alle cure mediche.

L'incidente marittimo è avvenuto attorno alle ore 13,00 di oggi, venerdì 25 agosto 2023, ed ha visto coinvolta una imbarcazione in vetroresina di circa 6 metri di lunghezza. La barca era partita poco prima dalla foce del fiume Mingardo e si stava dirigendo verso Capo Palinuro, quando è accaduto l'incidente.

Leggi anche Cagnolino ferito sulla Strada Statale si nasconde sul bordo del viadotto, salvato dal sorvegliante

La famiglia salvata dalla Guardia Costiera

Gli occupanti sono stati subito soccorsi e trasportati dal gommone GC B148 della Guardia Costiera al porto di Palinuro. La Capitaneria di Porto, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe verificato l'assenza di inquinamento marino. La barca è stata poi recuperata dal proprietario e trasportata sulla spiaggia per essere messa in sicurezza. Proseguono le indagini della Guardia Costiera per capire cosa possa aver causato l'affondamento dell'imbarcazione.