Barbara D’Urso in centro a Napoli da Gino Sorbillo: per lei arriva una pizza “col cuore” Torna nella sua Napoli Barbara D’Urso che, con l’occasione, ha fatto tappa da Gino Sorbillo. Per lei arriva una pizza “col cuore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Tappa da Gino Sorbillo per Barbara D'Urso che torna nella sua Napoli in occasione del suo spettacolo Taxi a due Piazze ospitato stasera al Teatro Diana. Prima di salire sul palco, però, la nota showgirl e conduttrice campana ha optato per una cena tipica: una pizza da Sorbillo Presepe Napoletano nel centro antico di Napoli. E il famoso pizzaiolo non ha potuto fare altro che dedicarle una coccola speciale, con una pizza creata appositamente per lei.

La pizza "col cuore" da Gino Sorbillo a Barbara D'Urso

Una pizza "col cuore" quella dedicata da Gino Sorbillo a Barbara D'Urso, per ricordare il noto saluto della conduttrice alla fine di ogni puntata dei suoi seguitissimi programmi. Ed è proprio quello che si legge nella pizza margherita, sullo sfondo rosso di pomodoro e una scritta bianca di mozzarella, nella pizza davanti alla showgirl. Una pizza, che oltre alla dedica, è stata creata a forma di cuore anziché con la tipica forma tonda.

Tonda, invece, la pizza che troneggia davanti a Gino Sorbillo. Stavolta scritto con la mozzarella sullo sfondo rosso è il nome della conduttrice, Barbara. Un'accoglienza calorosa che il pizzaiolo non manca mai di dedicare ai volti noti dello spettacolo, della musica e del cinema nazionale e internazionale.

Un saluto e un in bocca al lupo quello di Sorbillo per Barbara D'Urso che, arrivata a Napoli il 30 ottobre, resterà nel capoluogo partenopeo con il suo spettacolo Taxi a Due Piazze fino all'11 novembre, a teatro tutti i giorni tranne il lunedì, in un orario che oscilla fra le 17.30 e le 21.