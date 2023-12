Banda del buco tenta di svaligiare la banca Crédit Agricole di Napoli, ma scatta l’allarme Nel mirino la Crédit Agricole di via Bartolomeo Chioccarelli, nella zona di Corso Umberto I e Porta Nolana, ma è scattato l’allarme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

La banda del buco tenta di svaligiare la filiale della banca Crédit Agricole di via Bartolomeo Chioccarelli, nella zona di Corso Umberto I e Porta Nolana. Ma suona l'allarme e il colpo va in fumo. L'episodio è accaduto oggi, martedì 19 dicembre 2023, nella tarda mattinata. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Vicaria, che hanno avviato le indagini.

La Polizia di Stato ha trovato la terra smossa

Secondo le prime ricostruzioni, ad un certo punto sarebbe scattato l'allarme della banca e si sarebbero sentite anche delle vibrazioni nel sottosuolo. Quando sono arrivati sul posto, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, però, i poliziotti avrebbero trovato la terra smossa. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per cercare di chiarire la vicenda. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona per cercare di individuare i componenti della banda.

La rapina della banda del buco 4 anni fa

La filiale del Credit Agricole di via Bartolomeo Chioccarelli era stata rapinata dalla banda del buco 4 anni fa. Era il 28 novembre 2019, quando, tre rapinatori, vestiti con tute bianche, fecero irruzione nella banca dopo essere penetrati da un foro nel sottosuolo all'interno dei bagni. In quel caso, i rapinatori avevano raggiunto l'istituto di credito attraverso un percorso nella rete fognaria. I malviventi riuscirono a portar via circa 110mila euro in quell'occasione, fuggendo dallo stesso tunnel dal quale erano arrivati. Non ci furono feriti in quell'occasione. Nella banca erano presenti, al momento della rapina, solo alcuni dipendenti.