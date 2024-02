Bambino di 4 anni morto in ospedale: soffocato da un tubicino di plastica bloccato in gola Emergono nuovi dettagli sul decesso del piccolo di 4 anni deceduto ieri a Giugliano (Napoli): sarebbe stato soffocato da un corpo estraneo bloccato in gola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Non sarebbe stato stroncato da un malore o da una patologia, ma da un corpo estraneo, probabilmente un tubicino di plastica, che avrebbe inghiottito inavvertitamente e gli avrebbe ostruito le vie respiratorie: è l'esito dei primi accertamenti sulla morte del bimbo di 4 anni di Mugnano, in provincia di Napoli, deceduto ieri nell'ospedale San Giuliano di Giugliano. Il piccolo, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, si trovava in casa col nonno quando ha cominciato a stare male; è stato chiamato il 118, sul posto sono intervenute due ambulanze.

Dopo aver inutilmente tentato la rianimazione in loco i sanitari sono ripartiti a sirene spiegate alla volta del Pronto Soccorso, dove il bimbo è arrivato in condizioni gravissime ed è deceduto poco dopo. Inizialmente si era creduto che a causare la morte del bambino fosse stato un arresto cardiaco, i sanitari hanno però appurato che il piccolo aveva le vie aeree ostruite. Il sindaco di Mugnano, comune di cui era originario il bimbo, ha proclamato il lutto cittadino.

In ospedale sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Marano, che hanno avviato le indagini. Sulla vicenda la Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo, la salma è stata sequestrata in attesa dell'autopsia, che verrà svolta nei prossimi giorni. Nelle scorse ore, apprende Fanpage.it, i militari hanno ascoltato anche i sanitari coinvolti nei soccorsi per verificare le modalità di intervento e i tempi di risposta dopo l'allarme.