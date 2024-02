Bimbo di 4 anni muore dopo un malore: aperta inchiesta. Lutto cittadino a Mugnano La tragedia nel pomeriggio di oggi: il bimbo, dopo un malore in casa, è stato portato all’ospedale di Giugliano, dove purtroppo è deceduto. Indagini affidate ai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tragedia nel pomeriggio di oggi, martedì 27 febbraio, a Mugnano, nella provincia di Napoli: un bimbo di soli 4 anni è morto dopo aver accusato un malore. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, il bambino si trovava in casa quando è stato colto dal malore: trasportato all'ospedale San Giuliano di Giugliano, purtroppo il piccolo è deceduto. Nonostante i primi accertamenti, il personale sanitario non è riuscito a stabilire le cause della morte del bimbo di 4 anni.

Nel nosocomio giuglianese sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Marano, ai quali sono affidate le indagini per stabilire le cause della morte del bimbo. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, infatti, ha aperto una inchiesta sulla morte del piccolo e ha disposto l'autopsia, che dovrebbe chiarire le precise cause del decesso.

Intanto, la notizia della tragedia si è diffusa a Mugnano, gettando la comunità nello sconforto. Il sindaco Luigi Sarnataro, in una nota, ha espresso il cordoglio dell'intera amministrazione comunale e ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali, che non sono ancora stati fissati. Si legge nella nota:

È con profondo dolore che esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alle famiglie Buonocore e Chiaiese per la tragica e improvvisa perdita del piccolo Raffaele, di soli 4 anni. Le indagini dei Carabinieri sono in corso per accertarne le cause. In questo momento difficile, l’intera amministrazione comunale si stringe attorno a voi con affetto e solidarietà. Per onorare la memoria del piccolo, proclamo il lutto cittadino, disponendo le bandiere del municipio a mezz’asta. Siamo vicini con il cuore e condividiamo questo dolore