Bambini dell’asilo maltrattati: indagate quattro maestre ad Airola Le indagini sono partite nel 2019, in seguito alla denuncia della madre di uno dei bambini maltrattati, all’epoca dei fatti di soli tre anni di età. Nei mesi scorsi, per le quattro maestre indagate era scattato anche il divieto di dimora, misura cautelare che è stata poi successivamente revocata.

A cura di Valerio Papadia

Quattro maestre di un asilo di Airola, cittadina della provincia di Benevento, sono indagate per maltrattamenti ai danni di alcuni bambini dell'istituto scolastico: si tratta di A.P.M., 46enne di Airola, di P.C., 28enne di Airola, di M.M., 29enne di Bucciano e di V.A., 27enne di Sant’Agata de’ Goti. Le indagini sono partite nel novembre del 2019, in seguito alla denuncia della madre di una bambina vittima dei maltrattamenti, all'epoca dei fatti di soli 3 anni. Inizialmente, per le quattro maestre era scattato anche il divieto di dimora, ma successivamente la misura cautelare è stata revocata; le indagini proseguono per fare piena luce sulla vicenda.

Scoperto un asilo dell'orrore nel Casertano

Risale allo scorso mese di giugno, invece, la scoperta di un vero e proprio asilo lager, chiuso dalla Polizia di Stato a Castel Volturno, nella provincia di Caserta: i proprietari, marito e moglie, entrambi originari del Ghana, sono invece stati arrestati. Le indagini hanno permesso ai poliziotti di scoprire come i bambini venissero sottoposti a vere e proprie torture che li "mettessero in riga", affinché rispettassero le "regole della casa": venivano picchiati con mazze di ferro, costretti a stare senza vestiti, al buio, addirittura gli veniva strofinato peperoncino sugli occhi oppure tra le natiche.