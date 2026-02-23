napoli
video suggerito
video suggerito

Balenottera avvistata vicino al Molo Beverello a Napoli: stop agli aliscafi per Capri, Ischia e Procida

La Guardia Costiera è al lavoro per riportare la balenottera al largo; si tratterebbe di un esemplare giovane, di almeno 8 metri di lunghezza.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Sorpresa, anche se non capita coì raramente, questa mattina, lunedì 23 febbraio, nel Golfo di Napoli, dove è spuntato un cetaceo, verosimilmente una balenottera, che è stata vista nuotare molto vicino al Molo Beverello, fin quasi sotto le banchine dalle quali partono e arrivano la maggior parte delle imbarcazioni turistiche nel capoluogo campano. Secondo le prime testimonianze, si tratterebbe di un esemplare giovane, lungo almeno 8 metri, che sta nuotando nel Golfo, tuffandosi e riemergendo; l'animale potrebbe aver perso l'orientamento o aver seguito qualche nave in arrivo nel Porto di Napoli.

Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera di Napoli, con un gommone e un battello: i militari stanno monitorando da vicino la balenottera, nel tentativo di riportarla al largo e farle riprendere il mare aperto. Proprio per consentire le operazioni della Guardia Costiera e non rischiare di nuocere al cetaceo, l'Autorità Marittima ha disposto la temporanea interruzione degli arrivi e delle partenze degli aliscafi da e per le isola, Capri, Ischia e Procida.

Intanto, sul posto è atteso anche l'intervento degli specialisti della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, che affiancheranno i militari della Guardia Costiera nel tentativo di riportare la balenottera al largo, sperando che il cetaceo non risulti ferito e possa nuotare di nuovo, liberamente, in mare aperto.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
La famiglia di Domenico: "È stato omicidio volontario". Sequestrato diario di perfusione
La mamma di Domenico: "Se me lo tenevo a casa, oggi stava qua"
La cronistoria degli errori che hanno portato alla morte del bimbo al Monaldi
Il Monaldi ammette: "Manca un protocollo interno per trapianto"
L'amore di Napoli per Domenico, al Monaldi altarino con centinaia di biglietti: "Figlio di tutti noi"
La commissione regionale Sanità chiede un confronto a Fico. Ma avverrà dopo le indagini
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views