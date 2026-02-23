Balenottera avvistata vicino al Molo Beverello a Napoli: stop agli aliscafi per Capri, Ischia e Procida

Immagine di repertorio

Sorpresa, anche se non capita coì raramente, questa mattina, lunedì 23 febbraio, nel Golfo di Napoli, dove è spuntato un cetaceo, verosimilmente una balenottera, che è stata vista nuotare molto vicino al Molo Beverello, fin quasi sotto le banchine dalle quali partono e arrivano la maggior parte delle imbarcazioni turistiche nel capoluogo campano. Secondo le prime testimonianze, si tratterebbe di un esemplare giovane, lungo almeno 8 metri, che sta nuotando nel Golfo, tuffandosi e riemergendo; l'animale potrebbe aver perso l'orientamento o aver seguito qualche nave in arrivo nel Porto di Napoli.

Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera di Napoli, con un gommone e un battello: i militari stanno monitorando da vicino la balenottera, nel tentativo di riportarla al largo e farle riprendere il mare aperto. Proprio per consentire le operazioni della Guardia Costiera e non rischiare di nuocere al cetaceo, l'Autorità Marittima ha disposto la temporanea interruzione degli arrivi e delle partenze degli aliscafi da e per le isola, Capri, Ischia e Procida.

Intanto, sul posto è atteso anche l'intervento degli specialisti della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, che affiancheranno i militari della Guardia Costiera nel tentativo di riportare la balenottera al largo, sperando che il cetaceo non risulti ferito e possa nuotare di nuovo, liberamente, in mare aperto.